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Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde baraj göletine giren ve suda kaybolan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu.

Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda baba Korkmaz ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve kızları, baraj göletinde dün kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yıllardır suya düşen birini kurtarmaya çalışanların boğulduğuna şahit olduk. 12 yaşında biri nasıl kurtaracak. Lütfen çok iyi yüzme ve kurtarma tekniğini bilmiyorsanız suya atlamayın yardım çağırın... diyorum ama belki ben de aynı hataya düşebilirim. Allah rahmet eylesin kalanlara sabır.
baba işte evlatlarını kurtarmak icin canını feda etmiştir lakin hepside rahmetli olmuş ALLAH cennetine ihsan etsin
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