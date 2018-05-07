Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi 392. Sokak üzerinde çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mahalleye intikal etti.
OTOMATİK TÜFEKLERLE POLİSE ATEŞ AÇTILAR
Mahallede bir evin avlusunda 3 adet plakasız motosiklet olduğunu gören ekipler arama kararını beklediği esnada 3 şahıs otomatik tüfekle polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis ekip arabaları isabet alırken, 2 polis memuru yaralandı.
İHA'nın haberine göre olay yerinden kaçan şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şahısların ikamet ettiği evde yapılan aramada çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Onur G., Mihdi T. ve Ali G.'nin işlemleri sürüyor.
İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar
15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!
Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Okuyucu Yorumları 3 yorum