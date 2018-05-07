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Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı nedeniyle olay yerine giden polislere ateş açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi 392. Sokak üzerinde çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mahalleye intikal etti.

OTOMATİK TÜFEKLERLE POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Mahallede bir evin avlusunda 3 adet plakasız motosiklet olduğunu gören ekipler arama kararını beklediği esnada 3 şahıs otomatik tüfekle polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis ekip arabaları isabet alırken, 2 polis memuru yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay yerinden kaçan şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şahısların ikamet ettiği evde yapılan aramada çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Onur G., Mihdi T. ve Ali G.'nin işlemleri sürüyor.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boş adamlar kendilerine faydası olmayan mahluklar gömün gitsin. bunlara müebbet verin vatandaş kurtulsun.
bireysel silahlanmaya hayır
polise ates ediyorsa sıkın kafalarına memlekette faydası olmayan itlerin
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