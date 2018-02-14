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Hatay'da inanılmaz kaza! Böylesi zor görülür

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 23:06 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yolu ayıran bariyerlerin üzerine çıktı.

Hatay'da inanılmaz kaza! Böylesi zor görülür

İskenderun’da, E-400 Karayolu’nda seyir halindeki 31 V 9119 plakalı otomobil, adı açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, çift şeritli yolu ayıran bariyerlerin üzerine çıktı.

Bir süre bariyerin üzerinde kendiliğinden ilerleyen otomobil daha sonra durdu.

Aracın hasar gördüğü ve ilginç bir görüntüye neden olan kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eee kimin torunu. karada gemi yüzdürmemin yanında bu ne ki.
Arabalar icin Rayli sistem :)
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