Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar her yerde aranıyor! Camilerden anonslar yapılıyor

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce bölgede bulunan evlerin bahçeleri de aranıyor.

Camilerden yapılan anonslarda da vatandaşlardan evlerinin çevresi ile bahçe ve kömürlüklere bakmaları istendi.

Tatar'ın arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) ekipleri de katılıyor.

Arama çalışmalarına Ankara, Adana ve Hatay'dan 215 kişinin katıldığı, ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 30 kilometrelik alan taradığı öğrenildi.

Ekipler arama çalışmaları sırasında bölgede gördükleri çocuklara su birikintileri ve ormanlık alanda tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

"UFUK'U NE OLUR BANA GETİRİN"



Önceki gün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'un annesi Durdu Tatar (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğlunun bir an önce bulunmasını ümit ettiğini söyledi.