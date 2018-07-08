Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı.
KÖYE 5 KİLOMETRE UZAKTA
Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.
SAMİ YUSUF'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İHA
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