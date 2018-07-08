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Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu.

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı.

KÖYE 5 KİLOMETRE UZAKTA

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.

SAMİ YUSUF'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ufuk Tatar hatay

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne oluyor arkadaş nasıl bir oyun nasıl bir politika yürütüyorsunuz böyle aklıma şunlar geliyor acaba idam çıkarmak için yapılan bir oyun mudur bu
geçen hafta akp sözcüsü Amerikada dakikada 1 çocuk kaybolduğunu söylüyor. bu milleti tam bir mal yerine koyuyor. ey beyinsiz adam diyeceksin, hesabına göre yılda 525600 çocuk yapar. Amerikada yılda bu kadar çocuk kaybolacak Amerika buna sessiz kalacak. insanları mal yerine koymaya çalışan kişiler asıl mallardır
allah sabır dayanma gücü versin ailesine
bu nedir ya peş peşe kayıp çocuklardan kötü haberler.
ne oluyor yaa
Eylül, Leyla, Ufuk, Sami Yusuf...Ciddi kararlar alınmadıkça bunun sonu gelmeyecek.
Allah sabır versin ailesine
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