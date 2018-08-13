Hatay'da orman yangını

İlçeye bağlı Derekuyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk etapta bir uçak, 2 helikopter, 18 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe, 60 orman işçisi, 5 tim, 5 teknik eleman ve 1 yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan özverili olarak çalıştığını söyledi.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirten Ketmen, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini kaydetti.
Ketmen, yangında şu ana kadar 7 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.
AA
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