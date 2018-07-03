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Hatay'da Ufuk, Diyarbakır'da Yusuf, Siirt'te Salih kayıp!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 04:08 | Son Güncelleme

Türkiye’yi acıya boğan Eylül ve Leyla’dan sonra üç kayıp çocuk haberi daha Hatay, Diyarbakır ve Siirt'ten geldi. Silvan’da çoban Yusuf Yılmaz’dan 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve dalgıçlar arıyor. Hatay’da ailesiyle Hassa’ya yakınlarını ziyarete giden konuşma engelli Ufuk Tatar’dan da pazardan beri haber yok. Öte yandan Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih Oral'dan haber alınamıyor...

Türkiye’nin kayıp çocuklarına üç yeni çocuk daha eklendi. 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay, Hassa’nın Amanos Dağı eteklerinde; 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz Diyarbakır Silvan’da ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih Oral kayboldu.

UFUK KONUŞAMIYOR

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan, Kenan Taşkın ve Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Hatay’da ailesiyle birlikte Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki yakınlarına ziyarete giden 6 yaşındaki konuşma engelli Ufuk Tatar geçen pazar günü kayboldu.

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Babası ve ikiziyle birlikte kaynaktan su almaya gittiği esnada kaybolan Ufuk, AFAD ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalarda bulunamadı.

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Jandarma, iz takip köpeğinin hassasiyeti artsın diye Ufuk’un ikizi Uğur’dan yararlanıyor

Drone ile bölge havadan da tarandı. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu söyledi.

YUSUF’TAN DA İZ YOK

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde pazar günü kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’dan da 2 gündür haber yok. İstanbul’dan çobanlık yapmak için 5 ay önce ailesiyle Silvan’ın Malabadi Köyü’ne yerleşen ve pazar sabahı saat 05.00’te arazideki hayvanları getirmeye giden Yusuf, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucularınca aranıyor. Kanala düşme ihtimaline karşı itfaiyeye bağlı dalgıçlarla arama başlatıldı.

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KAÇIRILMA İHTİMALİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanalının sonunda bulunan ızgaralarda yapılan çalışmada bir buzağı ve bir ineğin cansız bedenine rastlandı.

Buzağı ve ineğin Yusuf Yılmaz’ın çobanlık yaptığı sürüye ait olabileceği ve Yusuf’un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği ihtimali de değerlendirilirken son çocuk kaçırma olaylarından sonra Yusuf’un da kaçırılmış olabileceği düşünülüyor.

Köy muhtarı Kasım Turan, son olarak ızgaralarda yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir” dedi.

SALİH ORAL'DAN HABER YOK

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.

Güleçler köyünde oturan Oral, iki gün önce sabah babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı.

Akşam saatlerinde eşeğin yalnız eve dönmesi üzerine dere kenarına giden yakınları Oral'ın izine rastlamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Oral'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah belanızı versin yeter bee !!!!
abi bakamıyorsanız doğurmayın ya cidden bu kaç oldu artık bukadar salak olmasın bu aileler...
akp seçilmesine sevinen seçmenler kutlama yapıyor
Bu çocuklar daha öncede kaybolmuyo muydu? Gündemi meşgul etmek için çocukların alet edilmesi çok utanç verici.
Fakir ailelerin fazla çocuk sahibi olmaları engellenmeli. Çünkü çocuk sayısı artıkça aileler daha duyarsızlaşıp, kontrolü kaybediyorlar. Bu da çocukları savunmasız bırakıyor.
birileri topluma operasyon yapıyor, binlerce avrupalı ajan anadoluda cirit atıyor, adalet gelmeden önce idam gelmesine ikna etmeye çalışıyorlar belki de
At binicisine göre kişner, ülkenin başında düşmanlığı kutsayan, düşmanlığı dava edinen bir sapık sürüsü olduğu müddetçe bu gibi musibetler sürekli olacaktır
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