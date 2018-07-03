Hatay'da Ufuk, Diyarbakır'da Yusuf, Siirt'te Salih kayıp!

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde pazar günü kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’dan da 2 gündür haber yok. İstanbul’dan çobanlık yapmak için 5 ay önce ailesiyle Silvan’ın Malabadi Köyü’ne yerleşen ve pazar sabahı saat 05.00’te arazideki hayvanları getirmeye giden Yusuf, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucularınca aranıyor. Kanala düşme ihtimaline karşı itfaiyeye bağlı dalgıçlarla arama başlatıldı.

Drone ile bölge havadan da tarandı. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kayıp çocuklarına üç yeni çocuk daha eklendi. 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay, Hassa’nın Amanos Dağı eteklerinde; 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz Diyarbakır Silvan’da ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih Oral kayboldu.

KAÇIRILMA İHTİMALİ



Yapılan çalışmalar sonucunda Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanalının sonunda bulunan ızgaralarda yapılan çalışmada bir buzağı ve bir ineğin cansız bedenine rastlandı.

Buzağı ve ineğin Yusuf Yılmaz’ın çobanlık yaptığı sürüye ait olabileceği ve Yusuf’un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği ihtimali de değerlendirilirken son çocuk kaçırma olaylarından sonra Yusuf’un da kaçırılmış olabileceği düşünülüyor.

Köy muhtarı Kasım Turan, son olarak ızgaralarda yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir” dedi.

SALİH ORAL'DAN HABER YOK



Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.