Hatay'da Ufuk, Diyarbakır'da Yusuf, Siirt'te Salih kayıp!

Türkiye’nin kayıp çocuklarına üç yeni çocuk daha eklendi. 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay, Hassa’nın Amanos Dağı eteklerinde; 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz Diyarbakır Silvan’da ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih Oral kayboldu.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan, Kenan Taşkın ve Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Hatay’da ailesiyle birlikte Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki yakınlarına ziyarete giden 6 yaşındaki konuşma engelli Ufuk Tatar geçen pazar günü kayboldu.
Babası ve ikiziyle birlikte kaynaktan su almaya gittiği esnada kaybolan Ufuk, AFAD ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalarda bulunamadı.
Jandarma, iz takip köpeğinin hassasiyeti artsın diye Ufuk’un ikizi Uğur’dan yararlanıyor
Drone ile bölge havadan da tarandı. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu söyledi.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde pazar günü kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’dan da 2 gündür haber yok. İstanbul’dan çobanlık yapmak için 5 ay önce ailesiyle Silvan’ın Malabadi Köyü’ne yerleşen ve pazar sabahı saat 05.00’te arazideki hayvanları getirmeye giden Yusuf, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucularınca aranıyor. Kanala düşme ihtimaline karşı itfaiyeye bağlı dalgıçlarla arama başlatıldı.
KAÇIRILMA İHTİMALİ
Yapılan çalışmalar sonucunda Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanalının sonunda bulunan ızgaralarda yapılan çalışmada bir buzağı ve bir ineğin cansız bedenine rastlandı.
Buzağı ve ineğin Yusuf Yılmaz’ın çobanlık yaptığı sürüye ait olabileceği ve Yusuf’un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği ihtimali de değerlendirilirken son çocuk kaçırma olaylarından sonra Yusuf’un da kaçırılmış olabileceği düşünülüyor.
Köy muhtarı Kasım Turan, son olarak ızgaralarda yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir” dedi.
SALİH ORAL'DAN HABER YOK
Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.
Güleçler köyünde oturan Oral, iki gün önce sabah babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı.
Akşam saatlerinde eşeğin yalnız eve dönmesi üzerine dere kenarına giden yakınları Oral'ın izine rastlamayınca jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Oral'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.
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