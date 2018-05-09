Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Tel Rıfat, Azez, Cerablus ve Deyrizor bölgelerinde terör örgütü DEAŞ için savaşan Suriye uyruklu Hasan Muhammet N.’nin kaçak yollardan Türkiye sınırını geçerek Hatay’a geldiği bilgisine ulaştı. Çalışmalarını yoğunlaştıran Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan Muhammet N.’nin saklandığı evi tespit etti. Geçen hafta yapılan baskınla gözaltına alınan DEAŞ’lı sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘ASKERİ VE DİNİ EĞİTİM ALDIM’



Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre ifadesinde DEAŞ içinde bulunduğu kabul eden Hasan Muhammet N., “2013 yılında DEAŞ’a katıldım. Benimle ilgili bir ay süren geniş çapta bir tahkikat yapıldıktan sonra askeri ve dini eğitim aldım. Eğitim aldığım grubun içinde Rusya, Ürdün ve Lübnan’dan gelen kişiler vardı. Silahlı eğitimden sonra o dönem Esad rejiminin kontrolünde olan Tel Rıfat’taki Minniğ Havaalanı çevresinde yapılan kuşatmada görev aldım. Havaalanının alınmasından sonra DEAŞ’lı bir savaş grubu ile birlikte Azez’e gittim. Azez’de 4 ay kaldıktan sonra Cerablus bölgesine geçtim. Burada da 7 ay kaldım ve Deyrizor bölgesine geçtim. Deyrizor’da kolumdan yararlandım. Ebu Kemal bölgesinde DEAŞ ameliyat ve tedavimi yaptırdı. DEAŞ içinde bulunduğum dönemde 90 dolar aylık alıyordum. Türkiye’ye eylem yapmak için gelmedim. Hayatımı tekrar kurmak için geldim” dedi.