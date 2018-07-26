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Hatay'daki orman yangınında 40 hektarlık alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay'daki orman yangınında 40 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Işıklı mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 36 arazöz, 18 su tankı, 6 dozer, 4 greyder, 4 helikopter, 2 uçak, 11 teknik eleman ve yaklaşık 300 işçiyle müdahelede bulunuldu.

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Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk tespitlere göre 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını

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