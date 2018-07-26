Hatay'daki orman yangınında 40 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Işıklı mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 36 arazöz, 18 su tankı, 6 dozer, 4 greyder, 4 helikopter, 2 uçak, 11 teknik eleman ve yaklaşık 300 işçiyle müdahelede bulunuldu.
Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında ilk tespitlere göre 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
AA
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken Akşener yazısı: Zor günler bekliyor
Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak
Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İşte medeniyetin uğramadığı topraklardaki gizemli yaşam! Savaşın ne olduğunu dahi bilmiyorlar
Doğum anı böyle görüntülendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum