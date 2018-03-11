Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

Gece saatlerinde iki acı son dakika haberi geldi.

HATAY

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERSİN

Mersin’de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun’un da içerisinde bulunduğu askeri araç göreve gittiği sırada kaza yaptı. Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu. Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan şehidin baba evine giden Düzce Valisi Zülkif Dağlı, acı haberi aileye bildirdi. Uzman çavuşun ailesi büyük üzüntü yaşadı.

(AA/ DHA)