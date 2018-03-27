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Hatay'dan kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son dakika habere göre, Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğunu açıkladı.

Amanos Dağları kırsalında teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'ın katıldığı havadan ve karadan destekli operasyon yapıldı. Kalabalık bir terörist grubunun tespit edildiği Amanos Dağları Arsuz Hacı Ahmetli kırsalına SİHA'larla operasyon düzenlendiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) katıldığı operasyonda teröristlerin yakalanması için sürdürülen geniş çaplı operasyonun devam ettiği ifade edildi.

HATAY VALİSİ: BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT

Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı'na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay Erdal Ata arsuz şehit TSK PKK

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