Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dörtyol ilçesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar "çok kuvvetli" olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

