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Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Hatay'da 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları devam ediyor. Baba Muhammet Tatar'ın ifadesinde, dağa kendisinin de sonradan gittiğini, kardeşi ile oğlunun kaynakta olduğunu, bu sırada kendisinin tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. 'Nereye tuvaletini yaptın göster?' denildiğinde ise babanın 'Kabız olduğum için tuvaletimi yapamadım' dediği belirtildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Baba Muhammet Tatar'ın da su almak için kardeşi ve oğlu ile birlikte kaynağa gittiği ortaya çıktı. Baba Tatar'ın çocuğunun kaybolduğu sırada dağlık alanda tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. Diğer taraftan, çalışmalarda kullanılan iz takip köpeklerinin en son su kaynağında tepki vermesi, Ufuk'un bu bölgede kaçırılma ihtimalini ortaya çıkardı. Ufuk'un, babasının tefecilere olan borcu nedeniyle kaçırıldığı iddiası üzerinde de durulduğu belirtildi.

KAYNAKTAN SU ALMAYA GİTTİLER

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak küçük çocuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Destek için Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 personel; vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, 3 özel eğitimli iz takip köpeği de kullanılıyor.

3 GÜNDÜR UFUK'TAN BİR İZ YOK

İlk günlerde Amanos Dağı'nın 600 rakımlı eteğindeki su kaynağının çevresinde arama yapan ekipler, dün sabahtan itibaren köye doğru arama faaliyetlerini genişletti. Ancak aradan geçen 3 güne rağmen küçük Ufuk'tan bir ize rastlanmadı.

DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki kızının evinde, arama çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekleyen dede Mustafa Tatar ve babaanne Zeynep Tatar da sık sık fenalık geçirdi. Evde hazır bekletilen sağlık ekibinin müdahale ettiği dede ile babaanne, torunlarının sağ ve sağlıklı olarak bulunmasını beklediklerini söyleyerek gözyaşı döktü. Zaman zaman arama yapan ekiplerin çalışmasına katılan Ufuk Tatar'ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.

İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR; BABA DA GİTMİŞ

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma yaparken tüm ihtimaller de tek tek değerlendiriliyor. Görgü tanıklarının da bilgisine başvurularak araştırmaya yön veriliyor. Küçük çocuğun su almak için kaynağa amcasıyla birlikte gittiği iddialarının yanı sıra bugün babanın da kaynağa gitmiş olabileceği, görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü bir ihtimal olarak değerlendirildi. Kaybolan oğlunu kaynağa götüren zihinsel engelli kardeşi ile birlikte dağdan dönerken görülen baba Muhammet Tatar'ın ifadesinde, dağa kendisinin de sonradan gittiğini, kardeşi ile oğlunun kaynakta olduğunu, bu sırada kendisinin tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. 'Nereye tuvaletini yaptın göster?' denildiğinde ise babanın 'Kabız olduğum için tuvaletimi yapamadım' dediği belirtildi. Amca gibi babanın da kısmen engelli olması nedeniyle ifadeler arasında tutarsızlıklar bulunduğu kaydedildi.

İZ TAKİP KÖPEĞİ KAYNAKTAN İLERİ GİTMİYOR

İz takip köpeklerinin ise en son su kaynağına kadar olan bölgede tepki verdiği, Amanoslar'a doğru devam etmediği, köye doğru dönüş yaptığı görüldü. Bu durum nedeniyle küçük çocuğun kaynaktan sonra bir kişi tarafından kucağa alınarak, bölgeden uzaklaştırılmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimalin de babanın tefecilere olan borçları nedeniyle çocuğun kaçırılmış olabileceği iddialarını güçlendirdiği vurgulandı. Köylüler tarafından konuşulan bu iddiaların tek tek değerlendirmeyi alındığı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Hassa Amanos Dağları Muhammet Tatar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahın peygamberin aşkına 6 yaşında bir çocuk bir adamın yanında nasıl kayboluyor ya aklım almıyor çıldırası geliyor insanın... Ve evin 100 metre ilerisinde... bilinci yerinde olan bir çocuk ve sadece konuşamıyor... kayboluyor ya... bu köy evlerinde cin mi var öcü mü var da bu çocukları ortadan yok ediyor ya... cumhuriyetin savcıları neden bu evleri aramıyorlar neden...
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