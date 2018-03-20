Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti.
BİR ASKER HAFİF YARALANDI
Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti.
Asker ve polislerden oluşan uzman ekip, füzenin düştüğü bölgede incelemeler devam ediyor.
(DHA / AA)
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum