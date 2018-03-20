Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti.

BİR ASKER HAFİF YARALANDI

Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti.

Asker ve polislerden oluşan uzman ekip, füzenin düştüğü bölgede incelemeler devam ediyor.

(DHA / AA)