"Hatay insani krizde en gerçek hikayelere sahip"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hatay'ın savaştan kaçan binlerce masum insanı ağırladığını anımsatarak, "Hatay bu insani kriz ve felaketlerle en yakın seviyede temas kurmuş şehirler arasında olmasıyla en duygusal, en canlı ama en gerçek hikayelere sahip. 7 yıllık zorlu süreçte bu insani felaketin sınırlarımızın dışında kalmasının güvencesi Hatay'ımızın barış ve uzlaşı kültürü olmuştur." dedi.

Bilecik, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin'in misafirliğinde bir otelde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ülke için önemine işaret etti.

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın etkilerinin, en çok hissedildiği illerin başında Hatay'ın geldiğini belirten Bilecik, şöyle devam etti:

"Savaştan kaçan binlerce masum insanı bu topraklarda ağırlayan, onların adeta yaralarını saran tüm Hataylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Memleketimiz Hatay, bu insani kriz ve felaketlerle en yakın seviyede temas kurmuş şehirler arasında olmasıyla bir bakıma bu alanda doğal olarak en duygusal, en canlı ama en gerçek hikayelere sahip. 7 yıllık zorlu süreçte bu insani felaketin sınırlarımızın dışında kalmasının güvencesi Hatay'ımızın barış ve uzlaşı kültürü olmuştur. Hatay'ın bu insani görevinde yeni bir sayfa 20 Ocak'ta açıldı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla açıldı. Hep beraber muazzam derecede izledik. Sınır güvenliğimizin tesisi, cumhuriyetimizin bekası için kilit önem taşıyor."