Hatay merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Hatay merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması ile bağlantısı bulunduğu belirlenen 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 muvazzaf asker hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı öğrenildi.
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