HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 32 muvazzaf askerden 16'sı adliyeye sevk edildi

Hatay merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 muvazzaf askerden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 32 muvazzaf askerden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 23 muvazzaf asker gözaltına alınmış, daha sonra yakalananlarla gözaltı sayısı 32'ye yükselmişti.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Cezası biten Elvan, Palandöken'de kampa girdiCezası biten Elvan, Palandöken'de kampa girdi
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğrafHikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
32 muvazzaf asker adliye FETÖ hatay operasyon

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnternette inanılmaz tuzak! 'Hamile kalmak isteyen bayanlar arasın'

İnternette inanılmaz tuzak! 'Hamile kalmak isteyen bayanlar arasın'

Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı! Mağdurların sayısı artabilir

Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı! Mağdurların sayısı artabilir

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 29 Mayıs 2018 bugün için yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 29 Mayıs 2018 bugün için yağmur uyarısı

TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

Ankara’da 15 Temmuz gazilerine trafikte çirkin saldırı

Ankara’da 15 Temmuz gazilerine trafikte çirkin saldırı

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Suriyelilere kimlik kartı' tartışması

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Suriyelilere kimlik kartı' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.