Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Hatay merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 muvazzaf askerden 16'sı adliyeye sevk edildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 32 muvazzaf askerden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Hatay merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 23 muvazzaf asker gözaltına alınmış, daha sonra yakalananlarla gözaltı sayısı 32'ye yükselmişti.
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