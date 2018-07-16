Hatay merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işlediği belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Hatay, İstanbul ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.S, M.G, İ.K, A.D. ve M.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan iki ayrı çalışmada da 50 göçmenin yakalandığı bildirildi.

