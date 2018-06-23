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Hatay merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

PKK/KCK şehir yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik Hatay merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Hatay merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK şehir yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Hatay, Adana, Diyarbakır ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay PKK/KCK terör Terörle Mücadele

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