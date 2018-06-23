Hatay merkezli terör operasyonu

Hatay merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK şehir yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Hatay, Adana, Diyarbakır ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

