Hatay Sıkıyönetim Komutanı Polat’a Ağırlaştırılmış Müebbet

Hatay’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat’ın aralarında yer aldığı 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
27’si tutuklu 44 sanığın yargılandığı ve Hatay 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşmadasında,Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Heyet, eski tuğgeneral Hasan Polat, eski 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan’a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum