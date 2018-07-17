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Hatay Valiliğinden sahte hesap uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Hatay Valiliğinden sahte hesap uyarısı

Hatay Valiliğinden, Vali Erdal Ata'nın kullandığı herhangi bir Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Twitter'da, profilinde Vali Ata'nın fotoğrafının yer aldığı @ErdalAta31 adlı sahte hesap açıldığı belirtildi.

Valilikle ilgili haber, duyuru ve açıklamaların, resmi internet sayfası olan www.hatay.gov.tr adresinden yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Valisi Erdal Ata'nın kullandığı herhangi bir Twitter hesabı yoktur. Söz konusu hesap sahtedir. Hesabı açan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır. http://www.hatay.gov.tr internet adresi dışında yapılan haber, duyuru ve paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi önem arz etmektedir."

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Hatay Valiliği sahte hesap

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