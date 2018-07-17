Hatay Valiliğinden sahte hesap uyarısı

Hatay Valiliğinden, Vali Erdal Ata'nın kullandığı herhangi bir Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Twitter'da, profilinde Vali Ata'nın fotoğrafının yer aldığı @ErdalAta31 adlı sahte hesap açıldığı belirtildi.
Valilikle ilgili haber, duyuru ve açıklamaların, resmi internet sayfası olan www.hatay.gov.tr adresinden yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Valisi Erdal Ata'nın kullandığı herhangi bir Twitter hesabı yoktur. Söz konusu hesap sahtedir. Hesabı açan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır. http://www.hatay.gov.tr internet adresi dışında yapılan haber, duyuru ve paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi önem arz etmektedir."
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