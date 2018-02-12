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Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun, Antakya'da yaşayan ailesine taziyede bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Ata, Akasya Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Ata, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, tüm şehitler ve görevi başında olan güvenlik güçleri için dua edildi.

Vali Ata'ya ziyaretinde, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin eşlik etti.

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