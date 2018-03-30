Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın ailesine taziyede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ata, merkez Antakya ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Ata, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Vali Ata'ya ziyareti sırasında Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop da eşlik etti.