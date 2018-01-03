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Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 01:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hatay merkezli operasyonda, küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

Hatay ve Ankara'da küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir teknik takibe alınan çete üyelerine yönelik operasyonda, ‘nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna cinsel saldırı, cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçu'nu işledikleri ileri sürülen aralarında 2 kadının da bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 17 kişiden ikisi kadın toplam 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden biri kendisine soru yönelten gazetecilere pişkin bir şekilde, "Çek baba alem delikanlı görsün" dedi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU ÜLKE NE CEKTİYSE KABADAYI MODUNA GİRMİŞŞ CAHİLLERDEN CEKTİİİ KEŞKE BU TİPLERİİİ ASSALARRR BİR DAMLA BİLE VİCDANIM SIZLAMAZZ DELİKANLI KILIKLI PALYOCOLARRR
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