Hatay ve Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

Hatay ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.
Hatay ve Gaziantep'te 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 413,16 gram eroin, 45,75 gram esrar, 42 kök Hint keneviri, 33 uyuşturucu hap, 1,22 gram metamfetamin ele geçirilmişti.
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