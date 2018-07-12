HABER

Hatay ve Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Hatay ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Hatay ve Gaziantep'te 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 413,16 gram eroin, 45,75 gram esrar, 42 kök Hint keneviri, 33 uyuşturucu hap, 1,22 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli olduKılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu
Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hatay uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.