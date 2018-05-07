Hatay ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Hatay ve İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 bin 242 uyuşturucu hap, 17 kök Hint keneviri ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Reyhanlı ilçesi ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 bin 242 uyuşturucu hap, 17 kök Hint keneviri, 11 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, 1 şüphelinin ise operasyon kapsamında arandığı kaydedildi.

