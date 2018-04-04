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Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı ve Kitap Fuarı’na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı ve Kitap Fuarlarının tanıtımını yaptı.Hatay’ı sosyal, kültürel ve ticari anlamda geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan fuarların tanıtım toplantısında Başkan Savaş’a, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Mehmet Alakuş ve Kitap Fuarı organizatörü Kamile Yurtseven’de eşlik etti.Toplantıda, fuar alanının yenilenmesi için altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirildiği ifade eden Başkan Savaş, fuar alanının 5 bin metrekareden 7 bin metrekareye çıkarıldığını ifade ederek, eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında okullara binlerce karton kumbara dağıtıldığını ifade etti.11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı hakkında bilgi veren Mehmet Alakuş, fuar alanının fiziki koşullarının iyileştirildiğini belirtti.

Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı ve Kitap Fuarı’na doğru

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı ve Kitap Fuarlarının tanıtımını yaptı.
Hatay’ı sosyal, kültürel ve ticari anlamda geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan fuarların tanıtım toplantısında Başkan Savaş’a, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Mehmet Alakuş ve Kitap Fuarı organizatörü Kamile Yurtseven’de eşlik etti.
Toplantıda, fuar alanının yenilenmesi için altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirildiği ifade eden Başkan Savaş, fuar alanının 5 bin metrekareden 7 bin metrekareye çıkarıldığını ifade ederek, eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında okullara binlerce karton kumbara dağıtıldığını ifade etti.
11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı hakkında bilgi veren Mehmet Alakuş, fuar alanının fiziki koşullarının iyileştirildiğini belirtti. 58 firmanın katılım sağlayacağı fuara, çevre illerin de yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.
20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2. Hatay Kitap Fuarı’nın organizasyonunda görev alan Kamile Yurtseven, İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Kültür Yayınları gibi büyük kuruluşların da içerisinde olduğu 150’yi aşkın yayınevinin katılım göstereceği fuarın, 40’tan fazla yazara ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Hatay Yapı, İnşaat Gayrimenkul Fuarı ve Kitap Fuarı’na doğru

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