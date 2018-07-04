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"Hatay'a 4 baraj ve iki gölet daha inşa ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Murat Acu: - "Hatay'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve iki gölet daha inşa ediyoruz"

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Hatay'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve iki gölet daha inşa edeceklerini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Acu, Hatay'da genel müdürlük bünyesinde yapımı devam eden projelerin şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Hatay programı kapsamında ilk olarak DSİ Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Acu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Daha sonra Acu, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı güzergahında yaptığı incelemenin ardından Hatay Reyhanlı Barajı şantiyesini ziyaret etti.

Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı ve Asi Güvenlik Seddesi yapım işi kapsamında devam eden çalışmaları da inceleyen Acu, burada yaptığı açıklamada, DSİ olarak Hatay'a yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Kente son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret eden Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan "GÖLSU" projelerinden Hatay'ın da yararlanacağını aktardı.

Hatay şehir merkezi, Samandağ ilçe merkezi ve 16 mahalleye, geçen yıl hizmete alınan Büyük Karaçay Barajı ile 35,32 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu sağlanacağını aktaran Acu, "Büyük Karaçay Barajı'ndan alacağımız suyu inşa etmekte olduğumuz 94 kilometrelik isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle şehre ileterek, Hatay'ın 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Acu, Hatay'a 5 baraj ve 3 gölet yaptıklarını da anımsatarak, "Hatay'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve iki gölet daha inşa ediyoruz.
Bu barajlardan bir tanesi takriben yarım milyar metreküp su biriktirme hacmine sahip olan ve 584 bin 640 dekar gibi çok önemli bir genişlikte münbit araziyi sulayacak olan Reyhanlı Barajıdır." bilgisini verdi.

Son 15 yılda inşa edilen sulama projeleri ile 81 bin 530 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydeden Acu, inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 137 bin 110 dekar münbit araziyi daha sulamaya açacaklarını aktardı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu hatay

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