"Hatay'a 4 baraj ve iki gölet daha inşa ediyoruz"

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Hatay'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve iki gölet daha inşa edeceklerini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Acu, Hatay'da genel müdürlük bünyesinde yapımı devam eden projelerin şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Hatay programı kapsamında ilk olarak DSİ Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Acu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Daha sonra Acu, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı güzergahında yaptığı incelemenin ardından Hatay Reyhanlı Barajı şantiyesini ziyaret etti.

Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı ve Asi Güvenlik Seddesi yapım işi kapsamında devam eden çalışmaları da inceleyen Acu, burada yaptığı açıklamada, DSİ olarak Hatay'a yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Kente son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret eden Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan "GÖLSU" projelerinden Hatay'ın da yararlanacağını aktardı.