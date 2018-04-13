Hatay’a 92 metre uzunluğunda köprü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yeni Hatay Devlet Hastanesi bölgesinde trafik sirkülasyonunun kolaylaştırılması adına inşa edilen 92 metrelik yeni bağlantı köprüsünün açılışını yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Hasanlı Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi yolunun ulaşım eksikliklerine çözüm üretmek adına başlatılan çalışmalarda, bölgeye yeni köprü kazandırılarak modern ve estetik bir ulaşım sağlandı. Yoğun trafik sirkülasyonuna sahip olan bölgenin akışını rahatlatmaya yönelik önemli bir adım olan bu projenin yapım aşamasında 44 adet fore kazık yerleştirilerek toplamda 92 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğinde modern bir köprü inşa edildi.

Köprü açılış töreninde konuşma yapan Başkan Savaş, “Yıllardır ulaşım sıkıntısı çektiğimiz yolun daha rahat ve güvenli bir şekilde olması için bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda başta bölge halkının rahatlığı ve güvenli ulaşım sağlayabilmesini göz önünde tutarak 92 metre uzunluğunda modern bir köprüyü bu bölgeye konumlandırdık. Yapmış olduğumuz bu köprü bütün halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Başkan Lütfü Savaş’ın önderliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden’in yanı sıra daire başkanları, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.