HABER

Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 01:04 | Son Güncelleme

Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi - Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Antakya'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti sırtları bölgesinde bir grup terörist tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen teröristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilçesinde iki güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede operasyonların ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!
Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!
Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay Valiliği terör

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış vuruldu

CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış vuruldu

Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

Polis ve askerlerin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 2 yaralı

Polis ve askerlerin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 2 yaralı

Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.