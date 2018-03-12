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Hatay’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Hatay’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı geniş bir katılımla gerçekleşti.Hatay Kültür Merkezinde Dr.

Hatay’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı geniş bir katılımla gerçekleşti.
Hatay Kültür Merkezinde Dr. Mustafa Gençay Lisesi tarafından hazırlanan programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Fatma Çolak, genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şurayı ayakta tutabilmeleri için bunları hatırlamanın gerektiğini söyledi. Çolak, İstiklal Marşı’nı sevmenin ülkeyi sevmek olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yılını kutlarken, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’mızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz. Bayrağımız ve onun edebiyatını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı’mız ruhumuzu, tarihimizi, ideallerimizi aksettiren milletimizin bölünmez değerleridir. Milletlerin hayatlarında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde abidelik şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şurayı ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir. İşte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, yurtseverlik ve ölümsüzlük aşkımız İstiklal Marşı milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını, kararlılığını İstiklal Marşı’nda ölümsüzleştiren Mehmet Akif. İstiklal Marşını sevmek ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı’nı coşku ile söylemek ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı’mızı anlayabilmek için Mehmet Akif’i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı milli mücadele ruhunu yakından tanımak, bu ruhu hakkı ile hissetmek gerekir" dedi.
Konuşmaların ardından Edebiyat Öğretmeni Tolga Akkuyu tarafından İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesi anlatıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından oratoryo sahnelendi.
Programa Hatay Valisi Erdal Ata, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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