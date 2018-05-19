Hatay’da 19 Mayıs coşkusu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.
Antakya Kapalı spor Salonu’nda düzenlenen törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile askeri yetkililer, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, bayramı kutladı. Kutlamalar öğrencilerin şiir okuması, dans ve spor gösterileri ile sona erdi.
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