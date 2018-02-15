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Hatay’da 19 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

Hatay’da 19 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kontrol noktasında şüphelendiği 27 RM 195 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonette yaptığı aramada, Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 4’ü çocuk 19 Suriyeliyi yakaladı.

Araç sürücüsü İ.A. (40) ile Ş.D. (42) gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Kırıkhan

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