Hatay’da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Hatay Otizmliler Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Ömer Halisdemir Parkı’ndan başlayıp Atatürk Caddesi’nden

devam ederek Atatürk Anıtı’nda sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği yürüyüşte ellerinde otizm ile yazılı pankartlar ve dövizler bulunan otizmli çocuklar ve aileleri farkındalık oluşturdular.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, "Amacımız şu, otizmin farkında olmak ve gerekli tedbirleri almak. İnşallah bu etkinliklerle birlikte otizm ile ilgili gerekli farkındalıkları oluşturduğumuzu düşünüyorum” dedi.