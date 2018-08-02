Hatay'da 21 çift dünya evine girecek

Hatay'ın Yayladağı Belediyesi ile Mehir Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek toplu nikah töreninde, 21 çift için temin edilen 1 tır dolusu ev eşyası ve hediye takıları Hatay'a gönderildi.

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Özel Kalem Müdürü Fatma Nur Aşçı, Konya'daki vakıf binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Yayladağı'nda yapılacak toplu nikah için 21 çiftin ev eşyasını hayırseverlerin yardımlarıyla hazırladıklarını söyledi.

Toplu düğün merasiminin 4 Ağustos Cumartesi günü Yayladağı Hükümet Konağı önünde yapılacağını ifade eden Aşçı, şunları söyledi:

"Hazırlamış olduğumuz yardım tırında giyim, ev tekstili, mobilya, züccaciye ve takı olmak üzere bin 923 adet eşya bulunuyor. Nikah töreni, Yayladağı Belediyesi ile Mehir Aile Derneği ve vakfımız tarafından yapılacaktır. Tüm hayırseverleri bu mutlu günümüze şahitlik etmek için çiftlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz."

Aşçı, organizasyonun gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ile tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, yardım tırı Hatay'a yola çıktı.

