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Hatay'da 21 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Hatay'da 21 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Denizciler Mahallesi ve Dörtyol-Adana karayolunda 2 minibüse operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 Suriye uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü, 2 minibüs şoförü gözaltına alındı.

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Dörtyol hatay iskenderun İskenderun Emniyet Müdürlüğü

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