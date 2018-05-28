Hatay'da 22 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 22 kişi yakalandı.
2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bazı kişileri tespit etti.
Güvenlik güçlerince yakalanan ve Suriyeli oldukları tespit edilen 22 kişinin sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlendi.
Suriyeliler, güvenlik sorgusu için jandarma ekiplerine teslim edildi.
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