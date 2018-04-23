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Hatay'da 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Hatay'da 23 Nisan coşkusu

Hatay Büyükşehir Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Antakya Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüşte Türk bayrağı ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

23 Nisan'ın milli, manevi, bayrak, vatan ve birliktelik anlamında çok şey belirttiğinin altını çizen Savaş, şöyle konuştu:

"Biz bayrağımızı, Atatürk'ümüzü, Cumhuriyetimizi, Misakımilli sınırlarımızı ve aynı zamanda hangi renkten olursak olalım birbirimizi çok seviyoruz. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti kurtulduktan sonra 16 yıl daha mücadele etmiş, 1938'de kurtuluşa kavuşmuştur ve kendi cumhuriyetini kurmuştur. Daha sonra hep birlikte anavatanımıza kavuşmuşuz. Bu yüzden cumhuriyet ve 23 Nisan bizim için büyük bir anlam taşır. Biz çocuklarımıza bilimi öğreteceğiz, milli duruşu da öğreteceğiz, bayrak sevgisini de öğreteceğiz. Uyumaktan ve gelecek adına uykuya dalmaktan onları alıkoyacağız."

Etkinlik, sanatçı Uğur Aslan'ın konseri ile son buldu.

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