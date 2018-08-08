Hatay'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında devriye görevi yapan Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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