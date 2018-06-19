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Hatay'da 34 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

Hatay'da 34 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 34 yabancı uyruklu yakalandı.

2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, Altınözü-Yayladağı ilçe sınırı kırsalında şüpheli bazı kişileri tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan ve Suriyeli oldukları tespit edilen 34 kişinin sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlendi.

Suriyeliler, güvenlik sorgusu için jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay kaçak Suriyeli

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