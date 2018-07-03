Hatay'da 40 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan'ın Suriye sınırında yer alan Kaletepe Mahallesi kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmek isteyen grup tespit edildi.
Sınır birlikleri tarafından yakalanan 18 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi.
Öte yandan, 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler de Altınözü-Yayladağı ilçe sınırı kırsalında şüpheli bazı kişileri tespit etti.
Güvenlik güçlerince yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 22 kişinin sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri saptandı.
Yabancı uyruklular, güvenlik sorgusu için jandarma ekiplerine teslim edildi.
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