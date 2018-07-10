Hatay'da 50 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 50 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pulluyazı, Topraktutan, Şenköy, Belengöz ve Hamut tepe kırsalı hudut karakolları sorumluluk sahalarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.
Yakalanan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen 50 kişinin, güvenlik sorgusunun ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.
Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı
CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum