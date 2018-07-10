Hatay'da 50 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 50 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pulluyazı, Topraktutan, Şenköy, Belengöz ve Hamut tepe kırsalı hudut karakolları sorumluluk sahalarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen 50 kişinin, güvenlik sorgusunun ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

