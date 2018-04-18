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Hatay’da 6 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Hatay’da 6 yabancı uyruklu yakalandı

Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçtiği tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Kırıkhan İnönü Bulvarı'nda, polis ekiplerince aşırı hız yaptığı tespit edilen 42 MA 0239 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin, "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Mimar Sinan Mahallesi İsmail Turan Bulvarı'nda durdurulan araçta Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 6 kaçak yakalandı.

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