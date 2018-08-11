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Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Çalıboğazı Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.

Suriyeli oldukları belirlenen 42 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 26 kişiyi gözetim altına aldı.

Düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen hatay Suriye sınırı Yayladağı

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