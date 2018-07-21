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Hatay'da 75 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Hatay'da 75 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 75 yabancı uyruklu yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Arslanyazı, Pulluyazı, Güveççi ve Şehit Asteğmen Soyluer hudut karakolları sorumluluk sahalarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanları tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 54 kişi güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy ve Kışlak Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 21 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Jandarma Suriye Yayladağı

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