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Hatay'da 79 metrelik künefe 1 saatte tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 22:45 | Son Güncelleme

Hatay’ın anavatana katılışının 79.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- Hatay’ın anavatana katılışının 79. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan 79 metrelik künefe, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 1 saatte bitti.

Hatay’ın Anavatana Katılışı’nın 79. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 79 metrelik künefe yapıldı. 10 kişinin çalışmasıyla 1 haftada yapılan künefe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu 1 saatte tamamen tükendi. Etkinlik öncesi konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Anavatana katılışımızın yıl dönümü kaç yılı gösteriyorsa o yıla göre biz künefe yapıyoruz. Bugün de 79. yılı kutluyoruz. Atatürk Caddesi’nde 79 metrelik künefemiz yapıldı” dedi. 11 yıllık künefe ustası Mustafa Yılmaz, 79 metrelik künefe için 2 ton malzeme kullandıklarını belirterek, "Künefemize 800 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram da Antep fıstığı kullandık. Künefenin yapımı 10 kişi ile 1 hafta sürdü. Hatay’ın anavatana katılışının yıldönümü için hazırladığımız künefemizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Afiyet şeker olsun" diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi Gürcistan Halk Dansları Topluluğu yöresel danslarından gösteriler sundu.

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