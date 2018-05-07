Hatay'da 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Kumlu karayolundaki kontrol noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yasa dışı yollarla ülkeye geçiş yapan 8 Suriye uyruklu olduğu belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen araç sürücüsü Suriye uyruklu M.B (32), gözaltına alındı.
Yakalanan Suriyeliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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