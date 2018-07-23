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Hatay'da 85 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

Hatay'da 85 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 85 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçtikleri belirlenen 76 kişiyi yakaladı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler de Çalıboğazı Hudut Karakolu sorumluluk sahasında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan 9 Suriyeli, jandarmaya teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 85 Suriyelinin sınır dışı edildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Jandarma Suriye yabancı uyruklu Yayladağı

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