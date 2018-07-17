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Hatay'da 95 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Hatay'da 95 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 95 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, sorumluluk sahalarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 69 kişi güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 26 kişiyi yakaladı.

Yakalanan 95 kişinin teslim edildikleri jandarmada işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Jandarma yabancı uyruklu Yayladağı

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