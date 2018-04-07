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Hatay'da açılması planlanan "Zeytin Dalı" Gümrük Kapısı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Hatay'da açılması planlanan "Zeytin Dalı" Gümrük Kapısı görüntülendi

Hatay'ın Kumlu ilçesinden Afrin'e açılması planlanan ve "Zeytin Dalı" ismi verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi.

Türkiye ve Suriye'nin Hamamat köylerinin ortasına yapılacak olan gümrük kapısı Cinderes'e 8, Afrin'e ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Meskun mahallerin çok fazla bulunmadığı ve Afrin'e ulaşımda en rahat coğrafi konum olarak değerlendirilen bölgede, kapının inşa edilmesiyle ağırlıklı olarak insani yardım geçişi sağlanacak.

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hatay kumlu Zeytin Dalı Harekatı

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